Иван Романович
Заказали недавно в вашей фирме металлостикеры на выпускаемую нашим предприятием сувенирную продукцию. Заявку оформили быстро, подключился дизайнер, учел все наши пожелания, оперативно изготовили нужную партию. Качество отличное, а цена приемлемая. Как результат, нашим клиентам все понравилось. Будем теперь сотрудничать с вами на постоянной основе.
Сергей Владимирович
В поисках наиболее оптимального варианта оформления наших брендированных товаров попали на сайт вашей компании. Специалисты сразу же предложили использовать металлизированные наклейки, придающие особый стиль и солидность. После выбора подходящего изображения с нашим фирменным знаком оформили заявку. Нам понравилась ваша оперативность и профессионализм.
Анна Васильевна
Для создания солидного внешнего имиджа нашей компании мы приняли решение оформить деловые папки, используемые в качестве презента партнерам по бизнесу, металлическими никелевыми наклейками. Друзья посоветовали воспользоваться услугами вашей фирмы. Выбрав ее для выполнения заказа, мы не ошиблись. Качество отличное, претензий по срокам работы вообще нет! Спасибо!
Юрий Вячеславович
Наш банк принял решение заняться брендированием деловых аксессуаров, используемых сотрудниками при обслуживании клиентов. Вашу компанию выбрали не случайно. Уже немало слышали положительных отзывов. Заказали металлические стикеры с изображением нашего логотипа. Все сделали быстро, аккуратно, стильно и с учетом всех наших пожеланий. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Мария Николаевна
Когда искали вариант оформления ручек, папок и другой рекламной продукции для проведения маркетинговых акций нашей фирмы, увидели в интернете ваши образцы металлостикеров. Связались с менеджером, предоставили дизайнеру проект изображения, уточнили все детали и оформили заявку. Нам понравилось отношение к клиенту и оперативность выполнения заказа. А качество вообще на высоте. Так держать!
Игорь Александрович
Выражаю вам благодарность за отличную работу по изготовлению никелевых наклеек на нашу фирменную продукцию. Несмотря на сложность дизайна и срочность заказа, все было выполнено в установленные сроки. Особенно нас устраивает дизайнерская обработка и цена услуги. Планируем работать с вами на долгосрочной основе и рекомендовать своим партнерам по бизнесу.
Металлические накладки (голден стикеры, «золотые стикеры») – это изготовленные на заказ никелевые наклейки с блестящим покрытием и самоклеющейся обратной стороной. Такие стикеры сами по себе являются эффектными фирменными сувенирами. И, разумеется, с их помощью можно персонализировать любую продукцию, превратив стандартный товар в эксклюзивный презент. Хромированные наклейки на машину, металлостикеры для часов, серебряные и золотые наклейки для офисных принадлежностей, визиток, авторучек, телефонов и других вещей, как ничто другое, способны подчеркнуть красоту и оригинальность той или иной вещи.