Что такое металлостикеры

Металлические накладки (голден стикеры, «золотые стикеры») – это изготовленные на заказ никелевые наклейки с блестящим покрытием и самоклеющейся обратной стороной. Такие стикеры сами по себе являются эффектными фирменными сувенирами. И, разумеется, с их помощью можно персонализировать любую продукцию, превратив стандартный товар в эксклюзивный презент. Хромированные наклейки на машину, металлостикеры для часов, серебряные и золотые наклейки для офисных принадлежностей, визиток, авторучек, телефонов и других вещей, как ничто другое, способны подчеркнуть красоту и оригинальность той или иной вещи.